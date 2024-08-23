Рэпер Маклемор случайно позвал на сцену поклонницу, которая находилась в розыске

Сегодня в 21:35
Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Американский рэпер Маклемор на концерте в Братиславе пригласил на сцену зрительницу, чтобы та спела с ним. Женщину, как оказалось, разыскивала полиция, ее задержали вскоре после шоу, рассказали словацкие правоохранители.

Они поделились в фейсбуке*, что вычислили местонахождение 24-летней преступницы после того, как ее узнал один из граждан. Он увидел девушку на снимке со сцены и сопоставил ее облик с фотографией, размещенной на сайте Следственного комитета.

По словам полицейских, задержанная так радовалась концерту, что совсем забыла о мерах предосторожности. Она сама выложила фото со сцены в соцсетях. Через некоторое время поклонницу Маклемора арестовали.

Ранее ее уже приговорили к тюремному заключению, но девушка сбежала от правосудия. Теперь ей придется отбыть наказание. За какой проступок осудили жительницу Братиславы, в полиции не уточнили, но издание Plus 7 предположило, что причиной был невыплаченный штраф в 800 евро.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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