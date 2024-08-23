Дженна Ортега пытается убить Сабрину Карпентер в клипе «Taste»

На ютуб-канале американской певицы Сабрины Карпентер появился клип на трек «Taste» из ее нового альбома «Short n’Sweet». В нем снялась звезда «Крика-6» и «Уэнсдэй» Дженна Ортега.

Ортега сыграла в ролике соперницу Карпентер. По сюжету девушки борются за внимание одного парня. С ним, как рассказывает текст песни, ранее встречалась Сабрина, а теперь его девушкой стала Дженна.

«Я слышала, вы снова сошлись. Если это правда, тебе придется чувствовать мой вкус, когда он целует тебя. Если ты хочешь, чтобы это продлилось навсегда, и я спорю, так и есть, просто знай, что ты, ты всегда будешь ощущать меня», — поет Карпентер.

Клип для артистки снял режиссер Дейв Мейерс, работавший над музыкальным видео «Bad Guy» Билли Айлиш и «So What» Пинк. Он также сотрудничал с Coldplay, Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ферджи, Эдом Шираном, Гарри Стайлзом, Арианой Гранде.