В Египте обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на национальное министерство туризма и древностей.

Находку сделали археологи, работавшие в храме Буто в провинции Кафр-эш-Шейх. Они откопали крупнейшую обсерваторию того периода. Она, как рассказали власти, построена из самана — кирпича-сырца из глины с примесью соломы или других волокон.

По мнению ученых, обсерваторию использовали для астрономических наблюдений, в частности, для слежения за передвижением Солнца и звезд. Как известно, древние египтяне интересовались астрономией и использовали солнечный календарь.

Площадь обсерватории составляет примерно 850 квадратных метров. В ней оказалось около десяти комнат, в числе которых башня и большой зал. Внутри обсерватории нашли солнечные часы из камня, а также различные предметы декоративно-прикладного искусства.