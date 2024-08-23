В аэропортах Сингапура ввели обязательный контроль приезжающих на оспу обезьян

Министерство здравоохранения Сингапура обязало приезжающих путешественников и членов экипажей проходить проверку на наличие оспы обезьян в двух крупнейших аэропортах. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Путешественников в аэропортах Чанги и Селетар будут осматривать, также им планируют измерять температуру. Аналогичные меры введут в морских портах, принимающих корабли из районов, пораженных заболеванием.
Если у туристов в ходе осмотра обнаружат лихорадку, сыпь или другие симптомы, их отправят на медицинское обследование. Пассажиров обязали сообщать о симптомах, которые могут быть связаны с оспой, в соответствующих документах о прибытии.
В данный момент у Сингапура отсутствует прямое авиасообщение со странами, в которых фиксировали заболевание оспой обезьян. Среди них — страны Африки, Швеция и Таиланд. Тем не менее в Сингапуре уже зарегистрировали 13 случаев инфицирования штаммом Clade 2.