В аэропортах Сингапура ввели обязательный контроль приезжающих на оспу обезьян

Министерство здравоохранения Сингапура обязало приезжающих путешественников и членов экипажей проходить проверку на наличие оспы обезьян в двух крупнейших аэропортах. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Путешественников в аэропортах Чанги и Селетар будут осматривать, также им планируют измерять температуру. Аналогичные меры введут в морских портах, принимающих корабли из районов, пораженных заболеванием.

Если у туристов в ходе осмотра обнаружат лихорадку, сыпь или другие симптомы, их отправят на медицинское обследование. Пассажиров обязали сообщать о симптомах, которые могут быть связаны с оспой, в соответствующих документах о прибытии.