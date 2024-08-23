В Книгу рекордов Гиннесса включили юрту, расположенную в Узбекистане

В Книгу рекордов Гиннесса внесли каркалпакскую юрту, расположенную в комплексе «Ок куш» («Белая птица») в узбекском городе Нукусе. Об этом сообщил ТАСС.
Юрта считается самым большим подобным неразборным строением в мире. Ее диаметр составляет 40,5 метра. Сертификат об установленном рекорде уже вручили председателю Жокаргы Венера (Верховного Совета) республики Каракалпакии Аманбаю Орынбаеву.
Юрту построила компания Orol Agro. Высота сооружения составила 22 метра. Помимо каркалпакской юрты, в комплекс «Ок куш» входят другие — казахские, туркменские, киргизские, башкирские.
В комплексе организовали выставку юрт. Она расположилась на площади 50 гектаров. Каркалпакская юрта может вмещать в себя сотни человек. В августе в ней прошла встреча президента Узбекистана с бизнесменами, в мероприятии участвовали более 300 человек.