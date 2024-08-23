В Книгу рекордов Гиннесса включили юрту, расположенную в Узбекистане

В Книгу рекордов Гиннесса внесли каркалпакскую юрту, расположенную в комплексе «Ок куш» («Белая птица») в узбекском городе Нукусе. Об этом сообщил ТАСС.

В комплексе организовали выставку юрт. Она расположилась на площади 50 гектаров. Каркалпакская юрта может вмещать в себя сотни человек. В августе в ней прошла встреча президента Узбекистана с бизнесменами, в мероприятии участвовали более 300 человек.