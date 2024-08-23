Начались испытания первой вакцины против рака легких

В семи странах — Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции — начались испытания на пациентах первой в мире вакцины от рака легких. Об этом сообщает The Guardian.

Испытания проводятся в 34 исследовательских центрах. Вакцинацию, совмещенную с иммунотерапией, пройдут около 130 пациентов с разными стадиями рака, от ранней до поздней, и с наличием рецидивов.

Вакцина разработана немецкой компанией BioNTech по технологии мРНК. Она стимулирует иммунную систему распознавать и убивать раковые клетки, а затем предотвращает их повторное появление. Препарат предназначен для лечения немелкоклеточного рака легких — одной из самых распространенных форм заболевания.

Ученые надеются, что эта вакцина сможет заменить химиотерапию. В отличие от последней, препарат не имеет такого токсического воздействия на организм, поскольку поражает лишь раковые клетки и не убивает здоровые.

67-летний Януш Рац стал первым пациентом в Великобритании, который получил вакцину. Диагноз ему поставили в мае, и вскоре после этого он начал проходить химио- и радиотерапию. Рац — ученый, который специализируется на ИИ, — сказал, что профессия вдохновила его поучаствовать в исследовании.

«Я тоже ученый, и я понимаю, что прогресс науки — особенно в медицине — заключается в том, что люди соглашаются участвовать в таких исследованиях. Это может быть очень полезным для меня, поскольку это новая методика, недоступная для других пациентов, которая может помочь мне избавиться от рака», — отметил он.

Рац получил в один день шесть последовательных инъекций, каждая из которых содержала разные нити рибонуклеиновой кислоты (РНК). Мужчине будут вводить вакцину еженедельно в течение шести недель, а затем каждые три недели в течение года.