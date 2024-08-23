Поп-певец Джей Бальвин дебютирует в кино со Стивеном Эмеллом и Шоном Астином

Сегодня в 18:03

Канадская компания Wango Films завершила съемки фильма «Маленькая Лоррейн», который станет дебютом для популярного латиноамериканского исполнителя Джея Бальвина, известного как «Принц реггетона», передает Variety.

В картине, съемки которой проходили в Кейп-Бретоне, Новой Шотландии и Онтарио, также снялись Стивен Эмелл («Стрела», «Код 8») и Шон Астин («Властелин колец», «Очень странные дела»).

Фильм Энди Хайнса основан на реальных событиях конца 1980-х годов и рассказывает о превращении отдаленного шахтерского и рыбацкого городка в центр крупной контрабандной операции по продаже кокаина. В актерский состав также вошли Стивен МакХэтти, Оден Торнтон, Мэтт Уолш, Рис Дарби, Джошуа Клоуз, Стив Ланд и Шугар Лин Бирд.