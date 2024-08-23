Поп-певец Джей Бальвин дебютирует в кино со Стивеном Эмеллом и Шоном Астином

Сегодня в 18:03
Фото: @JBalvinOficial

Канадская компания Wango Films завершила съемки фильма «Маленькая Лоррейн», который станет дебютом для популярного латиноамериканского исполнителя Джея Бальвина, известного как «Принц реггетона», передает Variety.

В картине, съемки которой проходили в Кейп-Бретоне, Новой Шотландии и Онтарио, также снялись Стивен Эмелл («Стрела», «Код 8») и Шон Астин («Властелин колец», «Очень странные дела»).

Фильм Энди Хайнса основан на реальных событиях конца 1980-х годов и рассказывает о превращении отдаленного шахтерского и рыбацкого городка в центр крупной контрабандной операции по продаже кокаина. В актерский состав также вошли Стивен МакХэтти, Оден Торнтон, Мэтт Уолш, Рис Дарби, Джошуа Клоуз, Стив Ланд и Шугар Лин Бирд.

Эмелл сыграет безработного шахтера, который устраивается на рыболовное судно, занимающееся контрабандой наркотиков. Бальвин исполнит роль агента Интерпола, который расследует дело о колумбийской группировке, занимающейся ввозом наркотиков.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами