Сиднейский театр, пещера Шове и дельта Дуная: какие объекты ЮНЕСКО могут исчезнуть к 2050 году

Аналитическая организация Climate X назвала 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые могут исчезнуть к 2050 году из‑за изменения климата. Об этом сообщает Daily Mail.

Из наиболее значимых достопримечательностей под угрозой Сиднейский оперный театр, охраняемая территория Юнгфрау-Алеч в Швейцарских Альпах, поселения Сиди и Хунцунь на юге китайской провинции Аньхой — памятник архитектуры эпохи династий Мин и Цин.

Из‑за засухи может погибнуть индонезийская система ирригации заливных рисовых полей Субак и портовый город Цюаньчжоу в КНР, из‑за лесных пожаров и оползней — национальный парк «Какаду».

Под угрозой также пещера Шове на юге Франции, храм Солнца (Конарак) в Индии, природный заповедник Сребарна в Болгарии, дельта Дуная в Румынии, исторические здания в норвежском Бергене и мост Форт-Бридж в Шотландии.

Чтобы определить объекты ЮНЕСКО, рискующие исчезнуть, аналитики использовали платформу Spectra для моделирования воздействий климатических изменений. Они оценили риск возникновения различных экстремальных погодных условий, таких как циклоны и штормы, а также учли восемь различных сценариев потепления.