Сиднейский театр, пещера Шове и дельта Дуная: какие объекты ЮНЕСКО могут исчезнуть к 2050 году

Аналитическая организация Climate X назвала 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые могут исчезнуть к 2050 году из‑за изменения климата. Об этом сообщает Daily Mail.
Из наиболее значимых достопримечательностей под угрозой Сиднейский оперный театр, охраняемая территория Юнгфрау-Алеч в Швейцарских Альпах, поселения Сиди и Хунцунь на юге китайской провинции Аньхой — памятник архитектуры эпохи династий Мин и Цин.
Из‑за засухи может погибнуть индонезийская система ирригации заливных рисовых полей Субак и портовый город Цюаньчжоу в КНР, из‑за лесных пожаров и оползней — национальный парк «Какаду».
Под угрозой также пещера Шове на юге Франции, храм Солнца (Конарак) в Индии, природный заповедник Сребарна в Болгарии, дельта Дуная в Румынии, исторические здания в норвежском Бергене и мост Форт-Бридж в Шотландии.
Чтобы определить объекты ЮНЕСКО, рискующие исчезнуть, аналитики использовали платформу Spectra для моделирования воздействий климатических изменений. Они оценили риск возникновения различных экстремальных погодных условий, таких как циклоны и штормы, а также учли восемь различных сценариев потепления.
Гендиректор Climate X Лукки Ахмеда назвал результаты исследования серьезным предупреждением для правительств и международного сообщества. Он считает важным не только сохранить историческое наследие, но и защитить будущие поколения от последствий изменения климата. По его мнению, потеря объектов ЮНЕСКО нанесет не только культурный ущерб, но также социальный и экономический.