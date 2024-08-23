Гильермо дель Торо рассказал об опыте пребывания в «комнате с привидениями»

Гильермо дель Торо поделился жутким опытом со съемок фильма «Франкенштейн» в шотландском городе Абердин.

В своем аккаунте X режиссер рассказал о своем проживании в номере, который он назвал «самой населенный призраками комнатой» в отеле. До этого одна из продюсерок фильма выписалась из номера, как только смогла, однако дель Торо захотел пожить в нем и посмотреть, что так ее напугало.

«В Абердине я остановился в старом отеле 1800-х годов. Я нахожусь в номере с самым большим количеством привидений, который сегодня утром покинула одна из наших продюсерок. Странные электрические и физические явления напугали ее и заставили уехать как можно скорее. Следите за новостями — если что‑то случится, я сообщу», — написал постановщик.

Он добавил, что всегда старается останавливаться в «комнатах с призраками», но лишь однажды он испытал что‑то сверхъестественное. «Я возлагаю большие надежды», — сообщил режиссер.

На следующий день дель Торо поделился, что, хотя «пока ничего не произошло», «атмосфера в комнате гнетущая» и что «что‑то находится здесь вместе со мной». Он отметил, что не спит в номере, потому что ему нужно достаточно отдыхать, чтобы «хорошо провести съемочный день», но заглядывает туда по утрам и вечерам.

В следующем сообщении дель Торо сказал, что зашел в комнату после окончания съемок и почувствовал в ней «нечто большее, чем ощущения». «Там есть что‑то злобное и территориальное. Клочок ярости», — признался он.

Создатель «Лабиринта Фавна» также поделился фотографией чего‑то странного, что он увидел в зеркале, и рассказал, что также пытался услышать EVP (электронный голосовой феномен) на телефоне.

«Никаких звуков или явлений не было — только гнетущая атмосфера… В комнату № 4 я еще вернусь… Жизнь лишена структуры — никакого грандиозного финала», — подытожил он.