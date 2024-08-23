Звезда «Мальчишника в Вегасе» Натали Фэй арестована по обвинению в домашнем насилии

В Саут-Майами по обвинению в домашнем насилии арестована звезда «Мальчишника в Вегасе» Натали Фэй (настоящее имя Натали Тордион). Об этом сообщает TMZ.

В полицию обратился бойфренд Фэй, который фигурирует в полицейском отчете как Брэди. Он сказал, что актриса ударила его, когда он приехал забрать ее с игры НФЛ.

Когда девушка села к нему в машину, она якобы начала спрашивать бойфренда, где он был, показывая карту в доказательство того, что находился он не там, где рассказывал. Затем она, по словам Брэди, ударила его в лицо, после чего парень вышел из автомобиля.

Согласно жалобе, Натали подтвердила в полиции, что ударила бойфренда. По ее словам, она «была в ярости, потому что Брэди грубил ей».