Пять участников погрома в аэропорту Махачкалы получили сроки от шести до девяти лет

Суд в Армавире приговорил к лишению свободы пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Трое подсудимых — Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов и Салик Рамазанов — получили по шесть лет и четыре месяца колонии общего режима. Магомеду Омарасхабову назначили шесть с половиной лет лишения свободы, Рабадану Раджабову — девять лет.

Всех пятерых признали виновными в участии в беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). Раджабову дополнительно вменили насилие к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК).

Фигуранты вины не признали, но «она была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств», считают в суде.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса авиакомпании Red Wings из израильского Тель-Авива. Некоторые активисты пришли с плакатами вроде «Детоубийцам нет места в Дагестане» и флагами Палестины.

После того как самолет совершил посадку, активисты выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили судно «в поисках евреев». На место прибыла полиция, а затем и спецназ, начались столкновения разъяренной толпы с органами правопорядка. Минздрав Дагестана сообщил, что из‑за столкновений пострадали 20 человек — как полицейские, так и гражданские лица.