Заключенные колонии в Волгоградской области захватили заложников

СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников, повлекшем смерть, и дезорганизации деятельности колонии.

Захватившие заложников требуют два миллиона долларов и вертолет, утверждает издание «Сапа Кавказ». Shot пишет, что в случае преследования вертолета напавшие угрожают убить заложников.

Заключенные СИЗО в Волгоградской области захватили заложников. РИА Новости со ссылкой на ФСИН сообщает, что есть пострадавшие и, возможно, убитые.

По данным агентства, заложников в ИК-19 в Суровикино, примерно в 140 километрах от Волгограда, захватили во время заседания дисциплинарной комиссии. По данным ТАСС и Baza, в захвате заложников участвовали три-четыре осужденных.

ТАСС пишет об одном погибшем сотруднике ФСИН. Baza сообщает, что погибли три человека, а еще минимум двум людям удалось убежать от захватчиков. Среди них один сотрудник ИК, один заключенный. Их госпитализировали с резанными и проникающими ранами.

К колонии приехал спецназ, готовится штурм. Всего в колонии находятся 1230 заключенных. По информации Shot, напавшие заявили о своей принадлежности к ИГИЛ*.

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