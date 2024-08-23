Заключенные колонии в Волгоградской области захватили заложников

Заключенные СИЗО в Волгоградской области захватили заложников. РИА Новости со ссылкой на ФСИН сообщает, что есть пострадавшие и, возможно, убитые.
По данным агентства, заложников в ИК-19 в Суровикино, примерно в 140 километрах от Волгограда, захватили во время заседания дисциплинарной комиссии. По данным ТАСС и Baza, в захвате заложников участвовали три-четыре осужденных.
ТАСС пишет об одном погибшем сотруднике ФСИН. Baza сообщает, что погибли три человека, а еще минимум двум людям удалось убежать от захватчиков. Среди них один сотрудник ИК, один заключенный. Их госпитализировали с резанными и проникающими ранами.
К колонии приехал спецназ, готовится штурм. Всего в колонии находятся 1230 заключенных. По информации Shot, напавшие заявили о своей принадлежности к ИГИЛ*.
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* ИГИЛ признан в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.