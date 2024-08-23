В Великобритании сотни человек разместили объявления о поиске партнеров для самоубийств

Более 700 человек в Великобритании разместили сообщения на сайте, пропагандирующем суицид, в поисках партнера для самоубийства. Об этом сообщила Би-би-си.

На сайте, название которого издание не приводит, есть эксклюзивный раздел, где участники закрытого сообщества могут искать партнера для суицида. Пользователи выкладывают информацию о своем возрасте, поле, месте жительства и предпочитаемом способе самоубийства в поисках того, кто умрет вместе с ними.

В ходе расследования Би-би-си обнаружила связь между несколькими двойными самоубийствами и этой «партнерской сетью». Например, в декабре 2019 года 28-летний Бретт Стивенс отправился из Англии в Шотландию, чтобы встретиться с девушкой с форума. Пара сняла жилье через Airbnb и покончила с собой.

«Мне не хватает всего, что связано с Бреттом, его улыбки, заразительного смеха», — говорит мать Бретта Анджела. После смерти сына она потратила несколько лет на изучение сайта, посвященного суициду, в частности раздела партнеров.

Анджела сравнивает интернет-портал с «мрачной версией» приложения для знакомств. «Куда еще вы пойдете, чтобы найти партнера, с которым можно покончить с собой? Это просто отвратительно», — прокомментировала женщина.

Помимо прочего, на сайте публикуют призывы покончить с собой и инструкции, как это сделать. По информации Би-би-си, как минимум 130 британцев могли совершить суицид с помощью химического вещества, которое рекламируют на сайте. Там же журналисты нашли более 5000 сообщений на тему суицида от людей со всего мира.

Издание также выяснило, что злоумышленники могут использовать интернет-портал «для охоты на уязвимых и склонных к суициду людей, особенно женщин». Один из участников форума из Шотландии получил пожизненный срок за предложение «советов и помощи» женщинам, склонным к суициду.