В Афганистане женщинам запретили петь и читать вслух на публике

Талибы* запретили женщинам петь и читать вслух на публике. Об этом говорится в законах о пороках и добродетелях, одобренных верховным лидером Афганистана Хайбатуллой Ахундзадой.

Законы, занимающие 114 страниц и включающие 35 статей, изучило агентство Associated Press. Они касаются таких аспектов повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники.

Статья 13 касается женщин. В ней говорится, что женщины обязаны закрывать свое тело в общественных местах, причем одежда не должна быть тонкой, обтягивающей или короткой. Лицо тоже нужно покрывать, чтобы избежать соблазна и соблазнения других.

Голос женщины считается интимным, поэтому ей нельзя петь, декламировать или читать вслух на публике. Женщинам запрещено смотреть на мужчин, с которыми они не связаны кровными или брачными узами, и наоборот.

Статья 17 запрещает публиковать изображения живых существ. Как отмечает AP, это ставит под угрозу и без того хрупкую афганскую медиасреду. В статье 19 запрещается воспроизведение музыки и перевозка одиноких женщин. Закон также обязывает водителей и пассажиров совершать молитвы в определенное время.

«Иншаллах, мы заверяем вас, что этот исламский закон окажет большую помощь в поощрении добродетели и искоренении порока», — заявили в афганском Министерстве по пропаганде добродетели и предотвращению порока.

Поощрение добродетели, согласно сайту министерства, включает молитву, приведение характера и поступков в соответствие с исламскими законами, поощрение женщин носить хиджаб и призывы соблюдать пять столпов ислама.