Петербургский суд отклонил иск о запрете игры Last Train Home﻿ в России

Октябрьский районный суд Петербурга не стал рассматривать иск о запрете стратегии Last Train Home в России. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Суд посчитал, что материалы, представленные прокуратурой, не подтвердили вредоносности игры, так как ведомство не приложило скриншотов, которые могли бы обосновать заключения экспертизы.

Лебедева пояснила, что суд не может запретить то, что не было представлено для всестороннего рассмотрения. «Без наличия доказательств суд не может вынести решение о запрете», — написала она. У прокуратуры есть 15 дней, чтобы подать апелляцию.

В середине августа ведомство потребовало через суд запретить в России видеоигру Last Train Home. В стратегии компании Ashborne Games увидели противоречие традиционным ценностям и разжигание ненависти к советским солдатам.