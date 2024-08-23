Ливерпульский клуб, где выступали The Beatles, превратили в апартаменты

Легендарный ливерпульский клуб Casbah Coffee Club, в котором музыканты The Beatles выступали в начале карьеры, превратили в апартаменты. Об этом пишет The Guardian.

Номера сдают на Airbnb, и они уже забронированы фанатами из Англии, США, Канады и Шотландии. Внутри апартаментов множество вещей, связанных с ливерпульской четверкой, — фотографии, гитары и плакаты.

Клуб Casbah располагался в подвале дома, который принадлежал матери Пита Беста, первого барабанщика группы. В нем музыканты The Beatles играли, еще когда их коллектив назывался The Quarrymen. Позже, уже под названием The Beatles, группа выступила на сцене Casbah более 40 раз.

По воспоминанием Пита Беста, когда мать ему впервые показала здание, оно напоминало замок Дракулы из‑за запущенного состояния. Для его покупки она заложила все свои драгоценности и потратила деньги, выигранные после удачной ставки на скачках. В 1959 году она открыла в подвале дома музыкальный клуб.