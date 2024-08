Ливерпульский клуб, где выступали The Beatles, превратили в апартаменты

Легендарный ливерпульский клуб Casbah Coffee Club, в котором музыканты The Beatles выступали в начале карьеры, превратили в апартаменты. Об этом пишет The Guardian.

Клуб Casbah располагался в подвале дома, который принадлежал матери Пита Беста, первого барабанщика группы. В нем музыканты The Beatles играли, еще когда их коллектив назывался The Quarrymen. Позже, уже под названием The Beatles, группа выступила на сцене Casbah более 40 раз.