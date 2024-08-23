В Уэльсе мужчина выжил после 240 осиных укусов

Эндрю Пауэлл, организатор фестивалей, живущий неподалеку от города Брекон в Уэльсе, сообщил, что местный врачи спасли ему жизнь после того, как его 240 раз ужалила стая ос. Об этом рассказал Sky News.
По словам 57-летнего мужчины, осы «налетели на него», когда он вернулся с велосипедной прогулки и кормил кур.
«К тому моменту, когда я добрался до задних ворот, а это, наверное, 4 секунды, я был уже весь покрыт укусами. Я взбежал по ступенькам в свой дом, зашел в ванную, включил душ, и вся комната была наполнена осами. Моя жена выливала на них ведра воды. Она сказала, что на моей спине просто не было живого места», — поделился Пауэлл.
Мужчина уверен, что его жизнь спасли сотрудники местного отделения неотложной помощи и его друг, который отвез его туда. «Сам бы я туда на машине не добрался. Я то приходил в сознание, то терял его», — вспоминает пострадавший.
Он предполагает, что осы напали на него после того, как местный фермер разорил их гнездо, собирая урожай. Пауэлл отметил, что не знает, остались ли там еще насекомые, так как «слишком напуган, чтобы выйти на улицу».