В Уэльсе мужчина выжил после 240 осиных укусов

Эндрю Пауэлл, организатор фестивалей, живущий неподалеку от города Брекон в Уэльсе, сообщил, что местный врачи спасли ему жизнь после того, как его 240 раз ужалила стая ос. Об этом рассказал Sky News.

По словам 57-летнего мужчины, осы «налетели на него», когда он вернулся с велосипедной прогулки и кормил кур.

«К тому моменту, когда я добрался до задних ворот, а это, наверное, 4 секунды, я был уже весь покрыт укусами. Я взбежал по ступенькам в свой дом, зашел в ванную, включил душ, и вся комната была наполнена осами. Моя жена выливала на них ведра воды. Она сказала, что на моей спине просто не было живого места», — поделился Пауэлл.

Мужчина уверен, что его жизнь спасли сотрудники местного отделения неотложной помощи и его друг, который отвез его туда. «Сам бы я туда на машине не добрался. Я то приходил в сознание, то терял его», — вспоминает пострадавший.