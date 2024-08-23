Микроволновки оказались рассадником опасных бактерий

Сегодня в 10:12
Фото: Trần Quang Phú/Unsplash

Испанские ученые проанализировали микробный состав 30 микроволновых печей и обнаружили в них 101 штамм различных бактерий. Их исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.

Печи были взяты из частных домов, общественных помещений, таких как офисы и кафе, а также исследовательских лабораторий. Большинство из найденных в них бактерий относятся к группам Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus.

В домашних микроволновках также обнаружили патогенные бактерии, связанные с продуктами питания. Среди них Klebsiella, Enterobacter и Lactococcus, которые могут представлять опасность для здоровья.

Микробный состав лабораторных печей заметно отличался. В них нашли бактерии, устойчивые к радиации и высоким температурам. По словам ученых, нужны дополнительные исследования, чтобы глубже понять механизмы адаптации этих бактерий к экстремальным условиям.

Авторы работы напомнили о необходимости регулярно чистить микроволновые печи. Это поможет снизить риск бактериального заражения еды.

Опасные бактерии могут скапливаться не только в микроволновках, но и в кондиционерах. «Афиша Daily» отвечала на главные вопросы об их использовании.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами