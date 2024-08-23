Микроволновки оказались рассадником опасных бактерий

Испанские ученые проанализировали микробный состав 30 микроволновых печей и обнаружили в них 101 штамм различных бактерий. Их исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.
Печи были взяты из частных домов, общественных помещений, таких как офисы и кафе, а также исследовательских лабораторий. Большинство из найденных в них бактерий относятся к группам Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus.
В домашних микроволновках также обнаружили патогенные бактерии, связанные с продуктами питания. Среди них Klebsiella, Enterobacter и Lactococcus, которые могут представлять опасность для здоровья.
Микробный состав лабораторных печей заметно отличался. В них нашли бактерии, устойчивые к радиации и высоким температурам. По словам ученых, нужны дополнительные исследования, чтобы глубже понять механизмы адаптации этих бактерий к экстремальным условиям.
Авторы работы напомнили о необходимости регулярно чистить микроволновые печи. Это поможет снизить риск бактериального заражения еды.
Опасные бактерии могут скапливаться не только в микроволновках, но и в кондиционерах. «Афиша Daily» отвечала на главные вопросы об их использовании.