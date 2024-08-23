В российских школах начнут преподавать «Семьеведение»

С сентября в российских школах появится предмет «Семьеведение», который призван сформировать у детей «ценностно-смысловые установки: брачность, многодетность и целомудрие». Учебная программа появилась на VK-странице онлайн-портала Минобрнауки «Единый урок».

Авторами курса выступили сотрудники «Института стратегии развития образования». Как они отметили в пояснительной записке, главная задача курса — привить школьникам «приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям» и таким образом «решить демографические проблемы в Российской Федерации».

Они заявили, что детей необходимо вовлекать в «традиционную для нашего Отечества систему ценностей», поскольку «в сознании молодых людей» восприятие семьи «зачастую девальвируется под воздействием негативного влияния элементов деструктивной идеологии».

Уроки «Семьеведения» будут рассчитаны на учеников 5-9 классов. По задумке авторов, курс должен быть разбит на 34 занятия в течение школьного года, время на которые учителя должны найти за пределами обязательной учебной программы.

На занятиях ученики будут рисовать плакаты «Современная семья» и составлять «коллективную электронную энциклопедию „Семья — наша ценность“». Им будут рассказывать о «расширенной (многопоколенной)» семье как «историческом феномене» и многодетности как «важном компоненте благоприятной семейной атмосферы».

В рамках курса также изучат меры социальной и государственной поддержки семей с детьми и роль уполномоченного по правам ребенка.