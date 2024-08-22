Андре Холланд отказывается говорить с отцом в трейлере «Выставка прощения»

На ютуб-канале RoadsideFlix опубликовали трейлер драмы «Выставка прощения» («Exhibitibg Forgiveness»), главную роль в которой исполнил Андре Холланд, звезда «Больницы Никербокер» и «Американской истории ужасов».

Актер сыграл в фильме художника, чей отец возвращается в его жизнь спустя много лет отсутствия. Пожилой мужчина утверждает, что излечился от зависимостей, и надеется восстановить отношения с семьей.

Персонаж Холланда не верит в исправление отца и отказывается его принять. Но другие члены семьи относятся к мужчине со снисхождением, убеждая героя Холланда дать тому второй шанс — стать если не хорошим отцом, то достойным дедушкой.

Фильм снял режиссер Тайтус Кафар, известный по короткометражке «Заткнись и рисуй». Он же написал сценарий ленты. В актерский состав проекта вошли Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Джон Эрл Джелкс («Настоящий детектив», «Новый Амстердам») и Онжаню Эллис-Тейлор («Король Ричард»).