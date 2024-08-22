Netflix выпустит мультсериал «Короче говоря» от создателей «Коня БоДжека»

Создатель мультсериала «Конь БоДжек» Рафаэль Боб-Ваксберг представит на стриминговом сервисе Netflix свой новый проект — анимационную комедию «Короче говоря» («Long Story Short»). Об этом сообщил Deadline.

«Короче говоря» выпустят компания The Tornante Майкла Эйснера, продюсировавшая «Коня БоДжека». Анимацию для сериала создаст ShadowMachine — та же студия, которая работала и над историей об антропоморфном коне из ситкома.

Комедия выйдет на экраны в 2025 году. Она расскажет о семье и ее жизни на протяжении долгого времени. Шоу будет посвящено общей истории, внутренним шуткам и старым ранам родственников.

Боб-Ваксберг станет шоураннером проекта. Он напишет сценарий мультсериала и выступит его исполнительным продюсером наряду с Ноэлем Брайтом и Стивеном А. Коэном. Художественное оформление шоу разработает Лиза Ханавалт.