Netflix выпустит мультсериал «Короче говоря» от создателей «Коня БоДжека»

Сегодня в 01:57
Фото: Michael Tran / Getty Images

Создатель мультсериала «Конь БоДжек» Рафаэль Боб-Ваксберг представит на стриминговом сервисе Netflix свой новый проект — анимационную комедию «Короче говоря» («Long Story Short»). Об этом сообщил Deadline.

«Короче говоря» выпустят компания The Tornante Майкла Эйснера, продюсировавшая «Коня БоДжека». Анимацию для сериала создаст ShadowMachine — та же студия, которая работала и над историей об антропоморфном коне из ситкома.

Комедия выйдет на экраны в 2025 году. Она расскажет о семье и ее жизни на протяжении долгого времени. Шоу будет посвящено общей истории, внутренним шуткам и старым ранам родственников.

Боб-Ваксберг станет шоураннером проекта. Он напишет сценарий мультсериала и выступит его исполнительным продюсером наряду с Ноэлем Брайтом и Стивеном А. Коэном. Художественное оформление шоу разработает Лиза Ханавалт.

«Для меня большая честь вернуться к тому, что я люблю больше всего — составлению восторженных цитат для пресс-релизов голливудских отраслевых изданий. Кто сказал, что невозможно вернуться домой?!» — прокомментировал Боб-Ваксберг.

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