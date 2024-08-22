Вышел трейлер документального фильма о гаражной рок-группе The Sonics

На ютуб-канале The Forge опубликовали трейлер документального фильма «Boom: A Film About the Sonics», посвященного истории гаражной рок-группы The Sonics. Он выйдет в кинопрокат 13 сентября.

Фильм поставил Джордан Альбертсен. Он рассказал о коллективе, появившемся в 60-х и ставшем мировым феноменом. В картину вошли интервью в том числе с участниками Pearl Jam, Sex Pistols, Heart, Mudhoney и другими бэндами.

Картина появилась еще в 2018 году на кинофестивалях, но до широкого зрителя дошла только сейчас. Премьерный показ ленты состоится 7 сентября в Музее поп-культуры в Сиэтле, на нем выступит нынешний состав The Sonics.

«Они были моим первым увлечением, они зажигали сильнее и быстрее, чем все, кого я когда‑либо слышал. И они были из шестидесятых! Музыка была опасной. Сексуальной. Это было чертовски тяжело. Это был панк-рок до панк-рока», — отметил Альбертсен.

The Sonics появилась в Сиэтле в 1960 году, выпустила два альбома и распалась в 1968 году. В состав группы входили в разные годы Ларри Парипа, Стюарт Тернер, Митч Грабер, Рик Коч, Мэрилин Лодж, Билл Дин, Рэй Михельсен, Боб Беннетт, Джерри Росли, Роб Линд, Энди Парипа.