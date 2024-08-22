Вышел трейлер документального фильма о гаражной рок-группе The Sonics

На ютуб-канале The Forge опубликовали трейлер документального фильма «Boom: A Film About the Sonics», посвященного истории гаражной рок-группы The Sonics. Он выйдет в кинопрокат 13 сентября.
Фильм поставил Джордан Альбертсен. Он рассказал о коллективе, появившемся в 60-х и ставшем мировым феноменом. В картину вошли интервью в том числе с участниками Pearl Jam, Sex Pistols, Heart, Mudhoney и другими бэндами.
Картина появилась еще в 2018 году на кинофестивалях, но до широкого зрителя дошла только сейчас. Премьерный показ ленты состоится 7 сентября в Музее поп-культуры в Сиэтле, на нем выступит нынешний состав The Sonics.
«Они были моим первым увлечением, они зажигали сильнее и быстрее, чем все, кого я когда‑либо слышал. И они были из шестидесятых! Музыка была опасной. Сексуальной. Это было чертовски тяжело. Это был панк-рок до панк-рока», — отметил Альбертсен.
The Sonics появилась в Сиэтле в 1960 году, выпустила два альбома и распалась в 1968 году. В состав группы входили в разные годы Ларри Парипа, Стюарт Тернер, Митч Грабер, Рик Коч, Мэрилин Лодж, Билл Дин, Рэй Михельсен, Боб Беннетт, Джерри Росли, Роб Линд, Энди Парипа.
После распада The Sonics воссоединились лишь один раз — в 1972 году. Следующее воссоединение случилось только в 2007 году, в нем приняли участие Росли, Ларри Парипа, Линд и два новых участника — барабанщик Линн Джонсон и басист Дон Вильхельм.