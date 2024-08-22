«Я мог уйти на пенсию»: Тим Бертон признался, что «Уэнсдей» перезапустила его карьеру

Американский режиссер Тим Бертон, известный по фильмам «Крупная рыба» и «Эдвард Руки-ножницы», признался в интервью Variety, что мог уйти на пенсию, если бы не успех сериала «Уэнсдей».

Кинематографист рассказал, что после релиза «Дамбо» он задумывался о том, чтобы уйти из кино. Работа над «Уэнсдей» же поменяла планы Бертона и даже вдохновила его на создание сиквела культовой ленты «Битлджус».

«Мы уехали в Румынию, и это ощущалось как креативный оздоровительный лагерь. Все прошло так хорошо», — отметил режисссер.

По словам Бертона, сериал о дочери Гомеса и Мартиши Аддамс вернул его к творчеству и придал ему сил. «Он укрепил меня в мысли, что важно делать то, что я хочу, потому что тогда выиграют все», — сказал кинематографист.