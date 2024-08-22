В Нигерии повар выжил после крушения лодки. Он провел на затонувшем судне три дня

В Нигерии судового повара Харрисона Окене спасли с затонувшей лодки спустя три дня после крушения. Об этом написал Mirror.

Мужчина провел 60 часов на глубине около 30 метров. Ему удалось выжить, поскольку он нашел на судне воздушный карман, который находился в туалете. Там Окене запер себя — и дождался спасателей.

Повар находился три дня в абсолютной темноте. Из питания у него была только банка сардин и кока-кола. Окене мог слышать, как его коллеги кричали и плакали, а затем подверглись нападению акул или утонули.

В течение всего времени под водой нигериец продолжал молиться и петь церковные песни. По мнению Окене, это помогло ему не поддаться панике и в конечном итоге спастись.

«Есть одна вещь, которая может убить тебя быстро, — это страх. Наступающая паника убивает тебя до того, как наступает настоящая смерть. Потому что в момент, когда ты начинаешь паниковать, ты используешь слишком много кислорода», — пояснил он.

На третий день после кораблекрушения Окене увидел свет под водой, а затем и дайвера. Тот посчитал, что нашел тело утонувшего члена экипажа, пока повар не схватил своего спасителя за руку.

Окене поместили на еще три дня в компрессионную камеру, чтобе затем безопасно поднять с глубины. Мужчину вытащили на поверхность, всего искусанного крабами. Его рот и язык покрылись язвами из‑за потребленной морской воды.