Вышел трейлер аниме «Властелин колец: Война рохирримов»

Сегодня в 22:26
Фото: Warner Bros. Pictures/YouTube

Студия Warner Bros. поделилась первым трейлером аниме по вселенной Толкина «Властелин колец: Война рохирримов». Премьера анимированного проекта состоится 13 декабря.

«Война рохирримов» расскажет о крепости Хельмовой Пади и ее создателе Хельме Молоторуком, короле Рохана.

Главных героев озвучили Брайан Кокс, Миранда Отто, Шон Дули, Люк Паскуалино, Лоррейн Эшборн и Джанин Дувицкий.

В мае 2024-го Warner Bros. анонсировала новый полнометражный фильм по «Властелину колец». Лента с подзаголовком «Охота за Голлумом» выйдет в 2026 году. К роли Голлума вернется Энди Серкис, он же выступит режиссером.

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