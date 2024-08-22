Вышел трейлер аниме «Властелин колец: Война рохирримов»

Студия Warner Bros. поделилась первым трейлером аниме по вселенной Толкина «Властелин колец: Война рохирримов». Премьера анимированного проекта состоится 13 декабря.
«Война рохирримов» расскажет о крепости Хельмовой Пади и ее создателе Хельме Молоторуком, короле Рохана.
Главных героев озвучили Брайан Кокс, Миранда Отто, Шон Дули, Люк Паскуалино, Лоррейн Эшборн и Джанин Дувицкий.
В мае 2024-го Warner Bros. анонсировала новый полнометражный фильм по «Властелину колец». Лента с подзаголовком «Охота за Голлумом» выйдет в 2026 году. К роли Голлума вернется Энди Серкис, он же выступит режиссером.