Вышел трейлер аниме «Властелин колец: Война рохирримов»

«Война рохирримов» расскажет о крепости Хельмовой Пади и ее создателе Хельме Молоторуком, короле Рохана.

В мае 2024-го Warner Bros. анонсировала новый полнометражный фильм по «Властелину колец». Лента с подзаголовком «Охота за Голлумом» выйдет в 2026 году. К роли Голлума вернется Энди Серкис, он же выступит режиссером.