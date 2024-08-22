Машины марки BMW стали самыми популярными электромобилями в Европе. Они обошли Tesla

Компания BMW стала самым популярным производителем электромобилей в Европе. За июль она продала больше машин, полностью работающих на аккумуляторе, чем Tesla. Об этом сообщила аналитическая компания JATO Dynamics.

Согласно ее подсчетам, BMW за месяц продала 14869 электромобилей, а Tesla — 14561. За год продажи электромобилей BMW выросли на 35%. Tesla же, напротив, столкнулась со снижением показателей.

Продажи Model Y упали за последние 12 месяцев на 16%, а Model 3 — на 17%. Впрочем, Model Y сохранила статус самой продаваемой в Европе модели в сегменте BEV (электромобили, полностью работающие на аккумуляторе).

Среди других популярных марок электромобилей на европейском рынке, помимо Tesla и BMW, оказались Volkswagen, Volvo и Audi. В июле жители Европы купили 12,2 тыс., 10,5 тыс и 8,6 тыс. таких машин соответственно.