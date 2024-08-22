Вышел трейлер финального эпизода «Гранд Тура»

Студия Amazon Prime представила первый тизер последнего спецвыпуска автомобильного шоу «Гранд тур». Премьера «One for the Road» состоится 13 сентября.
В финале программы Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй воссоединятся в последнем дорожном путешествии.
Они отправятся в Зимбабве на трех автомобилях, которые они всегда хотели иметь — Lancia Montecarlo, Ford Capri 3-litre и Triumph Stag — и проделают долгий путь по красивым и порой сложным ландшафтам, который закончится эмоциональным финалом на до боли знакомом острове.
Сериал «The Grand Tour» впервые вышел на экраны в 2016 году, воссоединив Кларксона, Хаммонда и Мэя после того, как они распрощались с автомобильным шоу BBC «Top Gear». Кларксона уволили из «Top Gear» после того, как ударил продюсера, и вскоре за ним последовали Хаммонд и Мэй.