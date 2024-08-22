HBO показал трейлер четвертого сезона «Моей гениальной подруги»

На ютуб-канале HBO опубликовали трейлер четвертого, заключительного сезона сериала «Моя гениальная подруга» — экранизации одноименного романа Элены Ферранте.
Новые эпизоды шоу выйдут 9 сентября на стриминговом сервисе Max. В них Лила и Элена вновь встретятся и вновь будут учиться понимать друг друга. «Любовь соседствует с ненавистью. Но в конце концов мне повезло, что мы были вместе», — говорит одна из героинь в ролике.
Эпизоды финального сезона «Моей гениальной подруги», который получил подзаголовок «История потерянного ребенка», будут выходить еженедельно. Главные роли в них исполнят Ирен Майорино и Альба Рохрвахер.
Создателем шоу выступает Саверио Костанцо. Режиссером четвертого сезона стала Лаура Биспури. Среди других создателей — Лоренцо Мьели, Доменико Прокаччи, Паоло Соррентино, Дженнифер Шуур, Элена Реккья, Лаура Паолуччи и Гвидо Де Лаурентис.
В актерский состав вошли Фабрицио Джифуни, Стефано Дионизи, Аннарита Витоло, Пьер Джорджо Беллоккьо, Дария Дефлориан, Лино Музелла, Эдуардо Скарпетта, Эдоардо Пеше и Соня Бергамаско.