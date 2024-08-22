HBO показал трейлер четвертого сезона «Моей гениальной подруги»

Новые эпизоды шоу выйдут 9 сентября на стриминговом сервисе Max. В них Лила и Элена вновь встретятся и вновь будут учиться понимать друг друга. «Любовь соседствует с ненавистью. Но в конце концов мне повезло, что мы были вместе», — говорит одна из героинь в ролике.