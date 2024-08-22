Люксембургская компания сильно увеличила доходы после введения четырехдневной рабочей недели

Люксембургская автобусная компания Flibco сообщила, что существенно увеличила продажи и продуктивность сотрудников после перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщило издание Bild.

За первые полгода 2024-го доходы компании выросли почти на 50%, а продуктивность сотрудников выросла на 69% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В 2023-м гендиректор компании Тобиас Штюбер ввел четырехдневную рабочую неделю в качестве пилотного проекта, оставив прежние зарплаты.

Бизнесмен, по его словам, придерживается принципа «больше свободы и доверия при большей ответственности». Он отмечает, что сотрудники компании стали счастливее, потому что у них стало больше времени на личную жизнь. Кроме того, по информации Bild, с сокращением рабочих дней снизилось и количество больничных.