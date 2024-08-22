Лили Аллен вернула собаку в приют, после того как та съела паспорта детей певицы

Британская певица Лили Аллен вернула собаку в приют, после того как та съела паспорта ее детей. Об этом артистка рассказала в подкасте «Miss Me?».

Аллен призналась, что забрала дворняжку в разгар пандемии коронавируса. Daily Mail предположила, что речь о щенке по кличке Мэри, которого артистка нашла в нью-йоркском приюте Animal Haven в 2021 году.

Пес появлялся в соцсетях певицы — у него даже была своя страничка в инстаграме*. Однако ее перестали вести буквально через пару недель после старта, вероятно, потому что Мэри покинула дом Аллен.

Певица поделилась, что собака съела три паспорта и этим «разрушила жизнь» Аллен. Дети артистки не смогли отправиться в Англию к отцу Сэму Куперу.

«Поскольку отец моих детей живет в Англии, я не могла отвезти их на встречу с папой четыре или пять месяцев, все из‑за того, что чертова собака съела паспорта», — отметила Аллен.

Исполнительница добавила, что восстановление документов также дорого обошлось ей, «потому что это было во время ковида и это был настоящий логистический кошмар». После этого Аллен, по ее словам, «просто не могла смотреть» на собаку.

Щенок, как пояснила певица, в целом вел себя очень плохо. «Паспорта не были единственным, что она съела», — сказала она, добавив, что пыталась перевоспитать дворняжку всеми силами.

«Я очень старалась, но это попросту не работало, и паспорта были той соломинкой, которая сломала спину верблюда, как говорится», — подчеркнула Аллен.

Певица после этого завела другую собаку для своих детей — помесь чихуахуа. 13-летняя Этель и 11-летняя Марни выбрали для нее имя — Джуд Беллингем.