Парижские прокуроры потребовали, чтобы Жерар Депардье предстал перед судом

Парижские прокуроры потребовали, чтобы актер Жерар Депардье предстал перед судом в связи с обвинениями в изнасиловании и сексуализированном насилии, выдвинутыми актрисой Шарлоттой Арну, передает Variety.
В заявлении прокуратура Парижа сообщила, что «ходатайствовала о передаче дела Жерара Депардье в департаментский уголовный суд, чтобы его судили за изнасилование и сексуализированное насилие 7 и 13 августа 2018 года, причиненное Шарлотте Арну».
Прокуратура добавила, что «теперь следственный судья должен принять решение о начале процедуры».
Впервые обвинения против актера выдвинули в 2018 году. По словам актрисы, она дважды подвергалась домогательствам со стороны Депардье в августе во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера. Издание подчеркивает, что Депардье отрицает обвинения.
В 2023 году еще 13 женщин обвинили Депардье в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. После этого 50 деятелей культуры подписали открытое письмо в поддержку актера. Также в защиту Депардье высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.