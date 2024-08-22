Парижские прокуроры потребовали, чтобы Жерар Депардье предстал перед судом

Парижские прокуроры потребовали, чтобы актер Жерар Депардье предстал перед судом в связи с обвинениями в изнасиловании и сексуализированном насилии, выдвинутыми актрисой Шарлоттой Арну, передает Variety.

В заявлении прокуратура Парижа сообщила, что «ходатайствовала о передаче дела Жерара Депардье в департаментский уголовный суд, чтобы его судили за изнасилование и сексуализированное насилие 7 и 13 августа 2018 года, причиненное Шарлотте Арну».

Прокуратура добавила, что «теперь следственный судья должен принять решение о начале процедуры».

Впервые обвинения против актера выдвинули в 2018 году. По словам актрисы, она дважды подвергалась домогательствам со стороны Депардье в августе во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера. Издание подчеркивает, что Депардье отрицает обвинения.