Netflix выпустит сериал по «Портрету Дориана Грея»

Сегодня в 19:28
Кадр из фильма «Дориан Грей». Фото: MPC

Стриминговый сервис Netflix работает над очередной адаптацией «Портрета Дориана Грея», передает Deadline.

Сериал под названием «The Grays» станет современной интерпретацией классического произведения Оскара Уайльда о страсти к вечной молодости в контексте бьюти-индустрии наших дней. В центре сюжета окажутся Дориан и его друг — художник Бэзил, влюбленный в его красоту.

Сценарий шоу написала Кэти Роуз Роджерс («Попутчики», «Супергерл»), она же выступила исполнительным продюсером вместе с Робби Роджерсом.

В романе 1891 года, после того как Дориан продает свою душу, Бэзил пишет его портрет, который стареет и искажается, в то время как Дориан, сохраняя свою молодость и красоту, предается гедонизму и в конце концов убивает Бэзила, а также других, кто встает у него на пути.

С начала XX века роман не раз экранизировали во многих странах мира, в том числе в России в 1915 году и в СССР в 1968-м. Одной из последних адаптаций стал британский фильм 2009 года с Бен Барнсом и Колином Фертом.

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