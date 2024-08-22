Netflix выпустит сериал по «Портрету Дориана Грея»

Стриминговый сервис Netflix работает над очередной адаптацией «Портрета Дориана Грея», передает Deadline.

Сериал под названием «The Grays» станет современной интерпретацией классического произведения Оскара Уайльда о страсти к вечной молодости в контексте бьюти-индустрии наших дней. В центре сюжета окажутся Дориан и его друг — художник Бэзил, влюбленный в его красоту.

Сценарий шоу написала Кэти Роуз Роджерс («Попутчики», «Супергерл»), она же выступила исполнительным продюсером вместе с Робби Роджерсом.

В романе 1891 года, после того как Дориан продает свою душу, Бэзил пишет его портрет, который стареет и искажается, в то время как Дориан, сохраняя свою молодость и красоту, предается гедонизму и в конце концов убивает Бэзила, а также других, кто встает у него на пути.