Обвинивший Мию Гот в побоях актер оказался судим за мошенничество

Актер массовки Джеймс Хантер, который подал в суд на звезду фильма «Максин ХХХ» Мию Гот, оказался судим за мошенничество. Об этом написал Rolling Stone.

В 2015 году Хантера приговорили к тюремному заключению за махинации с арендной платой. Он, как утверждали в полции, обманом выманивал деньги у арендодателей, а договор аренды передавал другим лицам. Артист отрицает свою вину.

Кроме того, с мужчиной судились его бывшая девушка и ее отчим в рамках нескольких гражданских разбирательств. Экс-возлюбленная Хантера запросила судебный запрет в связи с домашнем насилием со стороны актера, преследованием, а также угрозами с его стороны опубликовать в сети откровенные снимки девушки.

В начале 2024 года Хантер обвинил Мию Гот в избиении на съемках хоррора «Максин ХХХ». Актер заявил, что исполнительница главной роли в картине ударила его по голове ногой, а затем назвала «большим ребенком».

По словам Хантера, он получил тяжелое сотрясение мозга в результате этого инцидента. Мужчина потребовал компенсацию в размере 500 тыс. долларов с Гот, директора ленты Ти Уэста и кинокомпании A24.

Хантер утверждал, что Гот намеренно пнула его, лежащего на земле (актер исполнял роль мертвого прихожанина). Это случилось, как отметил артист, после того, как он предупредил актрису, чтобы она была осторожнее во время съемок и не задела его.

После столкновения Хантер, по его собственным словам, рассказал помощнику режиссера о своей травме. Это вынудило Гот извиниться перед коллегой. Но позднее актриса, как заявил Хантер, последовала за ним в туалет и унизила там.

«Никто тебе не поверит, потому что ты ничто. Убирайся с моей площадки, ты, большой ребенок», — якобы сказала она. Следом за этим Хантера отстранили от работы, хотя он должен был принять участие еще в двух съемочных днях.

Три участника съемок, с которыми поговорил Rolling Stone, отметили, что никто из съемочной группы не знал об инциденте с Хантером до его иска. Они утверждают, что Хантер не обсуждал ни с кем свою предполагаемую травму.

Агент по подбору актеров Джефф Олан отметил, что также не знал о каких‑либо проблемах на съемках. Он добавил, что Хантера действительно не привлекли к съемкам на второй и третий день.

«Я ошеломлен. Для меня это все не имеет никакого смысла. Он никогда не жаловался на то, что с ним что‑то произошло на съемочной площадке», — подчеркнул Олан.