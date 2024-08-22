Миллиардер Майк Линч погиб при крушении яхты

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Миллиардер Майк Линч, которого называли «британским Биллом Гейтсом», погиб при крушении яхты у берегов Сицилии. Его тело нашли водолазы, сообщило информагентство Ansa.

Помимо 59-летнего бизнесмена, из моря вытащили тела еще четырех человек — главы совета директоров Morgan Stanley International Джонатана Блумера, его жены Джудит, адвоката Кристофера Морвилло и его супруги Неды.

Ранее сообщалось, что в ходе крушения погиб шеф-повар яхты Рекальдо Томас. Дочь Линча, 18-летняя Ханна, числится пропавшей без вести.