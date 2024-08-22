Поезда из Москвы в Петербург по высокоскоростной магистрали будут ходить каждые 15 минут

Интервал движения поездов между Москвой и Петербургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 15 минут, передает ТАСС слова столичного заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Однако это произойдет не сразу.

Жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут ближе намного друг к другу, почти в два раза, чем есть сегодня», — сказал Ликсутов.

Заммэра отметил, что такого короткого интервала не стоит ждать сразу после запланированного открытия ВСМ в 2028 году. Поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала как пригородные электрички и делать остановки на Рижской, Петровско-Разумовской и станции Зеленоград-Крюково, а также в Твери и Великом Новгороде.

Из Москвы до Твери получится доехать за 39 минут, а до Петербурга — за 2 часа 15 минут. На «Сапсане» дорога до Петербурга занимает около 4 часов.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что москвичи раскупят дачи в Тверской области после запуска ВСМ. Этот регион и так считается одним из самых популярных мест для покупки недвижимости среди жителей Москвы.