Поезда из Москвы в Петербург по высокоскоростной магистрали будут ходить каждые 15 минут

Интервал движения поездов между Москвой и Петербургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 15 минут, передает ТАСС слова столичного заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Однако это произойдет не сразу.
Жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут ближе намного друг к другу, почти в два раза, чем есть сегодня», — сказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что такого короткого интервала не стоит ждать сразу после запланированного открытия ВСМ в 2028 году. Поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала как пригородные электрички и делать остановки на Рижской, Петровско-Разумовской и станции Зеленоград-Крюково, а также в Твери и Великом Новгороде.
Из Москвы до Твери получится доехать за 39 минут, а до Петербурга — за 2 часа 15 минут. На «Сапсане» дорога до Петербурга занимает около 4 часов.
Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что москвичи раскупят дачи в Тверской области после запуска ВСМ. Этот регион и так считается одним из самых популярных мест для покупки недвижимости среди жителей Москвы.
В 2025 году правительство РФ выделит 300 млрд рублей на строительство ВСМ Москва — Петербург из Фонда национального благосостояния. Москва выделит не менее 150 млрд рублей, Петербург — не менее 30 млрд рублей, Московская область — не менее 20 млрд, Ленинградская область — не менее 10 млрд, Новгородская область — не менее 6 млрд, а Тверская — не менее 5 млрд. Общий объем инвестиций в проект составит около 2 трлн рублей.