В Иране из желудка мужчины извлекли 452 металлических предмета

В иранском городе Ахваз врачи извлекли из желудка 36-летнего мужчины 452 мелких металлических предмета общим весом в 2,9 кг. Об этом сообщил медицинский журнал Journal of Medical Case Reports.

Мужчина пожаловался на хроническую боль в желудке и частую рвоту, которые мешали ему есть и пить. Пациенту сделали рентген и обнаружили у него в желудке множество металлических предметов, которые, по словам врачей, он проглатывал на протяжении трех месяцев.

В ходе операции больному сделали разрез в желудке и достали все инородные предметы, среди которых оказались винты, гайки, гвозди, ключи и камни.

Мужчина быстро восстановился после процедуры, однако уже через три дня медики пришли к выводу, что у него психоз, который приводил к расстройству восприятия действительности и дезорганизации поведения.