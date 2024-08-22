В Красноярском крае на мужчину, который срывал плакаты с рекламой армии, завели уголовное дело

В Красноярском крае задержали мужчину, которого подозревают в том, что он сорвал несколько плакатов с рекламой контрактной службы. На него завели уголовное дело о дискредитации армии, повлекшей повреждение имущества. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, в июне 2024 года житель Железногорска уничтожил 13 плакатов с рекламой службы по контракту в Российской армии. Следователи подчеркивают, что на плакатах был государственный флаг, георгиевская лента и символика ВС РФ, а мужчина «осознавал публичный характер своих действий».
Имущественный ущерб от действий жителя Железногорска оценили в 30 тыс. рублей.
В январе 2024 года глава СК Александр Бастрыкин сказал, что почти за два года в России завели 273 уголовных дела о фейках про армию и 81 уголовное дело — о ее дискредитации.
Согласно судебной статистике, в 2023 году по уголовной статье о дискредитации ВС осудили 50 человек — это в десять с лишним раз больше, чем за 2022-й. Из этих 50 осужденных девять получили сроки до двух лет, остальные отделались штрафами.