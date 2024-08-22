В Красноярском крае на мужчину, который срывал плакаты с рекламой армии, завели уголовное дело

В Красноярском крае задержали мужчину, которого подозревают в том, что он сорвал несколько плакатов с рекламой контрактной службы. На него завели уголовное дело о дискредитации армии, повлекшей повреждение имущества. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в июне 2024 года житель Железногорска уничтожил 13 плакатов с рекламой службы по контракту в Российской армии. Следователи подчеркивают, что на плакатах был государственный флаг, георгиевская лента и символика ВС РФ, а мужчина «осознавал публичный характер своих действий».

Имущественный ущерб от действий жителя Железногорска оценили в 30 тыс. рублей.

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В январе 2024 года глава СК Александр Бастрыкин сказал, что почти за два года в России завели 273 уголовных дела о фейках про армию и 81 уголовное дело — о ее дискредитации.