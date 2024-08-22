Джек Блэк и Пол Радд могут сняться в фильме по мотивам «Анаконды»

Джек Блэк («Кунг-фу Панда», «Школа рока», «Солдаты неудачи») и Пол Радд («Человек-муравей», «Телеведущий») обсуждают с Columbia Pictures участие в переосмыслении хоррор-боевика «Анаконда», передает Variety.

Режиссером выступит Том Гормикан, снявший мета-фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем и написавший сценарий для «Полицейского из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули».

Подробности проекта пока неизвестны, однако, как отмечает Variety, новый проект не станет ремейком «Анаконды» 1997 года. В ней Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и Айс Кьюб сыграли съемочную группу National Geographic, взятую в заложники обезумевшим охотником (Джон Войт), стремящимся поймать самую большую и смертоносную змею в мире.

На момент выхода триллер стал неожиданным хитом, заработав в мировом прокате 136 млн. долларов и породив четыре сиквела.

Ожидается, что в центре сюжета новой картины окажется группа друзей, переживающих кризис среднего возраста и отправившихся снимать ремейк любимого фильма своей юности. Но когда они попадают в джунгли, все быстро становится реальным.