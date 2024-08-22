Xzibit объявил о туре по России, а потом удалил пост

Сегодня в 16:31
Фото: Otyken/YouTube

21 августа в инстаграме* Xzibit появился пост, в котором анонсировались концерты в России. Сейчас публикация удалена. Что стало причиной этому и пройдут ли в итоге выступления, неизвестно.

Согласно удаленной афише из соцсетей рэпера, концерты планировались вместе с сибирской фолк-группой Otyken. Три выступления должны были состояться 4, 5 и 6 октября в Екатеринбурге, Петербурге и Москве.

Екатеринбургское выступление было заявлено во Дворце игровых видов спорта вместимостью 5000 человек, петербургское — в СК «Юбилейный» вместимостью 7000. В столице ведущий «Тачку на прокачку» собирался выступить в пространстве «Атмосфера», которое вмещает 5000 человек.

На сайте этих площадок, а также на ресурсах группы Otyken информации о мероприятиях нет.

В апреле Xzibit выпустил совместный сингл с Otyken. Он записал ремикс на одну из песен сибирской фолк-группы, сочинив и спев несколько куплетов на английском.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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