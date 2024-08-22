Тейлор Свифт прокомментировала отмену концертов в Вене из‑за угрозы теракта

Тейлор Свифт высказалась об отмене австрийских концертов из‑за террористической угрозы. Певица заявила, что произошедшее вселило в нее «новое ощущение страха».

В своем инстаграме* исполнительница призналась, что чувствует «огромную вину» перед людьми, которые приехали на концерты издалека.

«Отмена наших концертов в Вене стала для меня катастрофой. Но я также очень благодарна властям, потому что благодаря их помощи мы оплакиваем концерты, а не человеческие жизни. Меня поразила любовь и единство, которые я увидела в фанатах, которые собрались вместе», — прокомментировала Свифт.

Она добавила, что безопасность ее поклонников была первостепенной для продолжения тура.

«Я решила, что вся моя энергия должна быть направлена на то, чтобы помочь защитить почти полмиллиона людей, которые придут на мои концерты в Лондоне. Я и моя команда каждый день работали рука об руку с персоналом стадионов и британскими властями, стремясь к этой цели, и я хочу поблагодарить их за все, что они для нас сделали», — написала она.

Авторка «Cruel Summer» также объяснила, почему она высказалась об отмене выступлений только сейчас: «Скажу прямо: я не собираюсь говорить о чем‑то публично, если считаю, что это может спровоцировать тех, кто хотел бы навредить поклонникам, которые приходят на мои концерты. В таких случаях молчать — значит проявлять сдержанность и ждать момента, когда можно будет высказаться».

«Моим приоритетом было безопасное завершение европейского турне, и я с огромным облегчением могу сказать, что нам это удалось», — подытожила артистка.

Три венских концерта Свифт были отменены, после того как австрийские власти арестовали трех подростков в связи с предполагаемым заговором с целью взрыва на одном из шоу. По словам полиции, молодые люди вдохновлялись группировками ИГИЛ** и «Аль-Каида»**.

Правоохранители также сообщили, что один из подозреваемых признался, что планировал «убить как можно больше людей за пределами концертной площадки». Ожидалось, что на улице соберутся до 35 000 зрителей, не имеющих билетов.

После отмены австрийских выступлений поп-певицы тысячи поклонников вышли на улицы Вены и спели ее песни, обнимаясь и разрисовывая мостовую текстами из треков Свифт.

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