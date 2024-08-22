Датчанину удалось разорвать контракт с Минобороны. Он «неожиданно для себя» попал на спецоперацию

Отправленный в зону боевых действий на территории Украины гражданин Дании добился разрыва контракта с Минобороны. Второй западный окружной военный суд признал документ недействительным, следует из карточки дела.

33-летний датский музыкант приехал в РФ летом 2023 года из‑за несогласия с «неправильными ценностями» на родине и «ухудшения политического климата», рассказал РБК его адвокат Роман Попов. Когда процесс продления его ВНЖ затянулся, мужчина обратился в Минобороны в надежде получить гражданство и остаться в стране.

По данным Baza, когда датчанин, не владеющий русским языком, подписывал контракт, ему не позволили отнести документ на перевод. Мужчина полагал, что его отправят на границу в Сибири или сделают переводчиком с английского. Однако он не знал, что «договор охватывал только зону боевых действий», и «неожиданно для себя» он оказался на военной спецоперации.

Датчанин жаловался, что в подразделении его заставляли пить водку, отбирали телефон, подозревали в шпионаже в пользу США и работе на Данию, а непальские сослуживцы игнорировали его или плевали в его сторону, пишет РБК. Один из однополчан, занимавшийся боксом, избил его, вспомнил он.

Датский музыкант высказался в поддержку Владимира Путина и ВС РФ и заявил об отсутствии желания участвовать в вооруженном конфликте. Суд первой инстанции отказался признавать контракт недействительным, но это решение отменил окружной суд.