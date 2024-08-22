В опасном приграничье Курской области остаются 20 тыс. человек

Из приграничных районов Курской области выехали 133 тыс. человек, остаются на этой территории около 20 тыс. жителей. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил на совещании с Владимиром Путином по ситуации в приграничных регионах.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что ситуация в его регионе остается сложной, за последнюю неделю были ранены 19 человек. Предварительный ущерб белгородским сельхозпредприятиям составляет 3 млрд рублей, бизнесу — 1 млрд.

Владимир Путин поддержал предложение выделять средства на территориальную оборону Брянской области из федерального бюджета.

Жителям Курской области, утратившим жилье из‑за обстрелов, выделят еще 10,7 млрд рублей на приобретение нового, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. На капитальный ремонт жилья, по его словам, уже выделено 300 млн.

Бои в Курской области рядом с украинской границей идут с 6 августа. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что военные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в регионе. Тогда он отмечал, что эвакуации подлежат около 150 тыс. человек.

В пунктах временного размещения в Курской области находятся 6744 человека, в том числе 1416 детей, сказала 19 августа пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева.