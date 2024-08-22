Бейонсе запретила Дональду Трампу использовать песню «Freedom»

Сегодня в 15:15
Фото: кадр из видео с канала NBC Sports/YouTube

Бейонсе запретила Дональду Трампу использовать композицию «Freedom», после того как этот трек, ставший главной песней предвыборной кампании Камалы Харрис, появился в предвыборном ролике Трампа в социальных сетях, передает The Guardian.

Представитель Трампа Стивен Чунг разместил видео, на котором Трамп выходит из самолета под трек певицы. Rolling Stone и Billboard сообщили, что лейбл и издатель Бейонсе приняли меры, чтобы запретить использование песни, а видео Чунга было удалено из социальных сетей.

Харрис и Вальц сделали «Freedom» основной частью своей кампании, представив новую акапельную версию в предвыборном ролике, в котором также звучит речь актера Джеффри Райта.

В прошлом многие другие музыканты, от Адель до The Rolling Stones, выступали против использования Трампом их музыки. В этом месяце к ним присоединилась семья покойного Айзека Хейза, которая подала иск, утверждая, что Трамп «умышленно и нагло нарушил авторские права», использовав написанный Хейзом хит группы «Hold on, I’m Comin’».

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