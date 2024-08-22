На месторождении Karowe в Ботсване нашли один из крупнейших алмазов за всю историю их добычи. Вес драгоценного камня — 2492 карата (498 грамм), сообщает канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond.

Добыть камень удалось при помощи специальной технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать в целом виде большие алмазы. Ранее на том же месторождении Lucara Diamond добыла алмазы Sewelô весом 1758 карат (в апреле 2019 года) и Lesedi la Rona весом 1109 карат (в ноябре 2015-го).

Найденный полукилограммовый алмаз — крупнейший из ныне существующих и второй по весу в истории. Больше него лишь знаменитый «Куллинан» весом 3106,75 карата (621 грамм), найденный в 1905 году в Южной Африке. Однако этот камень еще в начале XX века был расколот на несколько частей.

Крупнейший из ограненных осколков «Куллинана» — бриллиант «Большая звезда Африки» весом 530 карат —украшает скипетр короля Эдуарда VII, который хранится в британском Тауэре.