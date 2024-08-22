Второй пациент с чипом Neuralink сыграл в Counter-Strike 2

Neuralink отчиталась о состоянии второго пациента, которому вживили чип Link в мозг. По словам компании, операция, проведенная в прошлом месяце, была успешной. Мужчина по имени Алекс был выписан на следующий день, и его восстановление прошло гладко.

Когда пациент подключил Link к компьютеру, ему потребовалось менее пяти минут, чтобы научиться управлять курсором. В течение нескольких часов скорость и точность передвижения курсора превзошла другие технологии, которые ранее для этого использовал Алекс.

После первой исследовательской сессии пациент продолжил самостоятельно тестировать возможности Link, например, он использовал устройство для игры в Counter-Strike 2.

Раньше он играл в CS 2 при помощи контроллера, управляемого ртом. Но такой джойстик позволял выбрать только одно действие за раз — либо перемещение по карте, либо прицеливание. Поэтому Алексу приходилось переключаться между функциями мыши и клавиатуры во время игры. Теперь благодаря Neuralink он может целиться с помощью импланта (просто думая об этом) и одновременно двигаться, используя контроллер.

Помимо игры, Алекс использует имплант для проектирования 3D-объектов в программе Fusion 360. На второй день после вживления Link пациент смог спроектировать крепление для зарядного устройства Neuralink. Затем это крепление распечатали на 3D-принтере и интегрировали в его установку.

Компании Маска разрешили испытывать мозговые импланты на людях весной 2023 года. Neuralink ожидает, что технология поможет бороться с проблемами, связанными с головным мозгом, например, потерей памяти, слепотой, параличом, болезнью Альцгеймера и бессонницей.