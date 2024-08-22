Аналитики: к 2035 году в шести городах Африки будут жить по 10 млн человек из‑за быстрой урбанизации

К 2035 году население шести городов в Африке превысит 10 млн человек, спрогнозировали аналитики центра Economist Intelligence Unit (EIU). Большое количество молодежи делает континент самым быстрым по росту городов в мире.

Ангольская столица Луанда и танзанийский Дар-эс-Салам присоединятся к списку африканских мегаполисов, в которых уже живет более 10 млн человек, — Каиру (25 млн местных жителей и экспатов), Киншасе (17 млн), Лагосу (13 млн) и городской агломерации Йоханнесбурга (более 10 млн). В докладе говорится, что стремительная урбанизация приведет к росту благосостояния, динамичное развитие и возможностям для бизнеса.

В то же время аналитики упоминают перенаселенность, нелегальные поселения, высокий уровень безработицы, некачественные государственные услуги, перегруженность коммунальных служб и негативное влияние на окружающую среду.

К 2035 году, помимо шести мегаполисов, на континенте могут появиться 17 городских агломераций с населением более 5 млн человек и еще около 100 с населением более 1 млн человек. К этому году, возможно, численность городского населения континента достигнет почти 1 млрд человек, а в прошлом году их было около 650 млн.