В 2024 году по отдельной квоте для участников военной операции в российские вузы поступили 14,9 тыс. военных и членов их семей. Это на 6,3 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Проректорка по учебной работе РГСУ Янина Шимановская сказала, что в нынешнем году число поступивших к ним по «СВО-квоте» увеличилось на 250%. В НИЯУ МИФИ зачислили 76 детей участников военной операции против 44 в прошлом году, отметил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Алексей Егоров. В пресс-службе МГТУ имени Н.Э.Баумана сообщили о приеме 210 человек по этой квоте, в прошлом году их было 89.

Всего в новом учебном году вузам было выделено 620 тыс. бюджетных мест. 48 тыс. из них предназначены для участников военной операции, их детей, детей-сирот и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Среди зачисленных по «СВО-квоте» в этом году — сын военного, который в прошлом году поступил в МФТИ, набрав лишь 127 баллов по ЕГЭ (при проходном балле в 291). Молодого человека отчислили после первой сессии, но в нынешнем году он вновь воспользовался квотой и был зачислен в МФТИ. Абитуриент сказал, что в этот раз у него есть «более четкий план».