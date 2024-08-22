В Подмосковье запретили отдавать первые этажи многоэтажек под жилье

Власти Московской области запретили делать первые этажи жилыми и установили высоту жилых потолков в них. Постановление с градостроительными нормативами опубликовано на сайте правительства региона.

Запрет на проживание на первых этажах предлагали в Госдуме еще в 2015 году, чтобы использовать эти помещения «с большей пользой». Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов утверждал, что это поможет «снизить транспортные нагрузки» и «даст возможность создавать нормальную инфраструктуру, когда не нужно будет отправляться» в супермаркет или парикмахерскую в соседний район.

Отойти от нормы нежилых первых этажей в Подмосковье позволили в случаях, когда в доме не более четырех этажей. Высота самих первых этажей должна быть не менее 4,2 м, следует из документа.

Постановление также регламентирует парковки и благоустройство дворов. Так, количество мест для постоянной парковки автомобилей теперь может определяться как 90% от расчетного показателя автомобилизации местного населения: в регионе этот показатель составляет 365 машин на тысячу жителей.