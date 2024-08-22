Пермские баскетболисты разгромили «сборную Колумбии». В самой сборной Колумбии о матче даже не знали

Пермская баскетбольная команда «Парма» с разгромным счетом обыграла «сборную Колумбии», опередив ее на 102 очка. Правда, в самой сборной Колумбии об этом матче ничего не слышали, а страну без разрешения национальной федерации баскетбола представляли игроки-любители.

Матч между колумбийцами и «Пармой» прошел в Перми на Кубке дружбы. В турнире участвуют всего четыре команды. Кроме названных двух это сборная России и команда Венесуэлы. Пермский клуб под руководством Евгения Пашутина разгромил колумбийских игроков со счетом 155:53. При этом первая четверть завершилась с совсем уж неприличными 41:2.

После матча Хорхе Васкес, представлявшийся тренером сборной Колумбии, сказал, что чувствует вину за трехзначную разницу в счете. «„Парма“ отлично играет и исполняет очень точные броски. Для нас это очень интересный опыт — поиграть против такого техничного соперника. Сейчас задача команды — отдохнуть, а потом думать, как противостоять сильным российским игрокам», — заявил он.

Когда сборная Колумбии в последний раз участвовала в официальных матчах (а это было в феврале 2023 года, на квалификационном турнире к чемпионату мира) ее тренером был Гильермо Морено. Под его руководством команда обыграла сборную Бразилии (104:98) и уступила сборной США семь очков (81:88), пробралась во второй этап, но заняла последнее место в своей группе.

В составе колумбийцев тогда выступали Майкл Джексон Райт, который поиграл в Аргентине и Мексике, Ансель Атенсиа из испанского «Эстудиантеса», Брайан Ангола из израильского «Хапоэля», Хайме Салинас, выступавший в Греции, а сейчас в Турции, а также Хуан Паласиос, проведший последний сезон в Южной Корее. Никого из этих игроков на матче в Перми не было.

Личности колумбийских баскетболистов, выступавших на Кубке дружбы, определил Sports.ru. Один из игроков — инженер и баскетболист-любитель Луис Мигель Парра Санчес, в инстаграме* которого есть ролики, где он играет на уличных площадках. Одно из достижений Санчеса — третье место его команды на турнире 3 на 3 в Боготе.

Имена двух игроков «колумбийской сборной» — Кевина Муньоса и Джона Чала — значатся на сайте ФИБА в баскетболе 3 на 3, где за ними нет больших успехов. Самый результативный игрок команды — Давид Бланко — два года назад числился в колумбийском профессиональном клубе «Кондоры из Кундинамарки», но выходил на поле лишь на символические минуты. Еще несколько колумбийцев играли в университетском турнире. Тренер же «сборной» раньше сам участвовал в студенческих турнирах в качестве игрока.

После того как о матче в Перми узнали в Федерации баскетбола Колумбии, там заявили, что не получали приглашения на Кубок дружбы. В национальной федерации отметили, что не разрешали представлять их страну на этом турнире ни какому‑либо клубу, ни какой‑либо школе. Федерация баскетбола Колумбии предпримет юридические шаги, чтобы наказать за неавторизованное использование образа сборной и логотипа.