«Анора» станет фильмом открытия фестиваля «Маяк»

«Анора» Шона Бейкера станет фильмом открытия фестиваля «Маяк» в Геленджике. Российская премьера состоится 5 октября.

«Удивительно, как точно американский режиссер уловил основные типажи текущей российской жизни: веселая, безответственная молодежь, предпочитающая зарывать голову в песок при столкновении с реальностью, ее (не)понятно на чем разбогатевшие, полные классового снобизма „предки“ и, наконец, „простой народ“, не хватающий звезд с небес, но обладающий вполне себе твердыми представлениями о достоинстве и морали», — рассказал о фильме программный директор «Маяка» Стас Тыркин.

«Анору» с восторгом приняли на Каннском кинофестивале, где лента получила Золотую пальмовую ветвь. По сюжету молодая стриптизерша из Бруклина (Майки Мэдисон) внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн), о чем узнают его родители (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) и посылают на разборки своих помощников (Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Юра Борисов).

Жюри феста в Геленджике возглавил режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников. Аккредитация на фестиваль открыта до 1 сентября, подать заявку можно здесь.